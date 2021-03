Ikazia en IJsselland ziekenhuis sluiten zich aan bij BeterKeten

BeterKeten is tien jaar geleden opgericht en stimuleert, initieert en faciliteert samenwerking tussen zorginstellingen op de gebieden patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in de regio Zuidwest Nederland. Dankzij dit samenwerkingsverband zijn in de regio vele initiatieven mogelijk gemaakt en is de zorg voor patiënten verbeterd, aldus BeterKeten.

Versterking samenwerking

Peter van der Meer, voorzitter BeterKeten: “Deze bestuurlijke uitbreiding van de BeterKeten biedt kansen voor versterking van de samenwerking rondom (topklinische) zorg en wetenschappelijk onderzoek”. Zo werkt de organisatie regionaal samen met het Rotterdams Duizeligheidscentrum, het SchildklierNetwerk en het ReGyOn Eierstokkankernetwerk.

Binnen die netwerken worden kennis en vaardigheden gedeeld in regionale zorgpaden en via multidisciplinair overleg. Daarmee worden onder meer de beste zorgstandaarden ontwikkeld en protocollen geüniformeerd.