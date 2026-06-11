Hartstichting: Bewezen medicijn bereikt patiënt niet door regelgeving

Volgens de Hartstichting lopen honderdduizenden hartpatiënten een effectieve en goedkope behandeling mis door ongewijzigde regelgeving bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het gaat om het medicijn colchicine. Dat wordt al generaties gebruikt als behandeling tegen jicht. Na ruim tien jaar internationaal onderzoek blijkt het middel ook zeer effectief voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Vergoedingssysteem

Eind 2025 keurde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het medicijn officieel goed voor deze nieuwe toepassing, maar het middel wordt nog nauwelijks voorgeschreven.

De kern van het probleem ligt bij het huidige vergoedingssysteem voor geneesmiddelen. Wanneer een bestaand, veilig medicijn effectief blijkt voor een nieuwe aandoening, moeten partijen investeren om deze nieuwe toepassing te onderzoeken en te registreren.

De huidige wetgeving staat echter geen tijdelijke, beperkte verhoging van de vergoedingslimiet toe om deze kosten terug te verdienen. Een benodigde uitzonderingspositie blijft uit, omdat het ministerie van VWS al jaren geen actie onderneemt om de regels aan te passen.

Rebecca Abma-Schouten, hoofd onderzoek van de Hartstichting, noemt de situatie onacceptabel. “Dit is niet meer uit te leggen”, stelt zij. “Patiënten krijgen een medicijn dat aantoonbaar nieuwe hartinfarcten en beroertes voorkomt niet, omdat de overheid de regels niet aanpast. Daarmee onthouden we mensen een effectieve behandeling én verdwijnen miljoeneninvesteringen met onder meer publiek geld in een zwart gat.”

Financieel gat

De registratie van het middel voor hartpatiënten werd onder andere begeleid en gefinancierd door Tiofarma, een Nederlandse producent van generieke geneesmiddelen. Directeur Hans Waals benadrukt dat het bedrijf niet uit is op de hoge winstmarges die vaak bij nieuwe, gepatenteerde medicijnen horen, maar enkel de gemaakte investering wil terugverdienen.

“Met 9 tot 15 euro per patiënt per maand kunnen wij het middel beschikbaar maken en onze investering terugverdienen”. legt Waals uit. Dat bedrag is mede nodig voor voorlichting aan artsen en apothekers, en voor internationale opschaling. Het ministerie biedt momenteel echter 6,30 euro. “Dan is het simpelweg niet haalbaar.”