Ikazia Ziekenhuis start nieuw zwangerschapsprogramma

Het Ikazia Ziekenhuis is gestart met CenteringZwangerschap. In het groepsprogramma krijgen aanstaande moeders informatie rondom zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd. Hiervoor werkt het Rotterdamse ziekenhuis samen met verloskundigenpraktijken Pendrecht en Charlois.

CenteringZwangerschap is een combinatie van zwangerschapscontroles en een zwangerschapscursus. Het eerste gesprek vindt individueel plaats. Daarna worden de afspraken in groepsverband aangeboden. Een groep bestaat uit acht tot twaalf vrouwen die ongeveer even ver in de zwangerschap zijn en wordt begeleid door twee vaste personen: een verloskundige van Ikazia en een andere beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg.

Meer uren zorg in groepsverband

Het Rotterdamse ziekenhuis werkt samen met verloskundigenpraktijken Pendrecht en Charlois. “Daar komen zwangere vrouwen met een medische indicatie uit Ikazia en vrouwen van de betreffende verloskundigenpraktijk samen. In januari start een groep in Ikazia die alleen bestaat uit zwangere vrouwen met een medische indicatie”, aldus Liv Freeman, gynaecoloog in het Ikazia Ziekenhuis.

Volgens Freeman biedt het zwangerschapsprogramma in groepsverband diverse voordelen. “Gemiddeld krijgt een zwangere vrouw in de CenteringZwangerschap-groep 17 uur meer zorg dan bij individuele zorg.” Daardoor leren verloskundigen de vrouwen beter kennen en hebben de vrouwen hebben meer tijd om over hun zwangerschap en het aanstaand moederschap te leren.

Regie in zorgproces

Na de bevalling komen de kersverse moeders nog een keer samen. Tijdens de sessies spelen de vrouwen een grote rol in hun zorgproces: ze leren hun bloeddruk meten, wegen zichzelf en houden hun dossier bij. Naast de gewone medische controles leren ze ook hoe ze op een gezonde manier de zwangerschap kunnen doorlopen. “Vaak vinden de vrouwen steun bij elkaar, leren ze van elkaar en soms houden ze na de bevalling nog contact. Ook prettig: de groepszorg is op vooraf vastgestelde dagen en tijden”, aldus gynaecoloog Freeman.