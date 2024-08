In Zorg en Advies maakte er een potje van

De Rotterdamse zorgorganisatie is intussen failliet verklaard.

Jong volwassenen

In Zorg en Advies stelt zich voor als ‘dynamische’, ‘interculturele zorginstelling’ . De organisatie hield zich volgens eigen informatie bezig met ‘Het geven van advies en het begeleiden van jong volwassenen, onder meer bij dagbesteding, persoonlijke verzorging. Huishoudelijke zorg, sport begeleiding, begeleid wonen, kamertraining, ambulante begeleiding, extramurale zorg, hulp bij indicatieaanvragen of aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en alle voorkomende administratieve werkzaamheden, inclusief doen van belastingaangiften’.

Feitelijk werden zorgactiviteiten verricht op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), waarbij eveneens zorg werd gedragen voor huisvesting van de cliënten die allen een complexe problematiek hebben.

Onvoldoende deskundig

Bij een eerste bezoek van de inspectie in juli 2023 was gebleken dat de zorgverleners onvoldoende deskundig waren en er geen kwaliteits- en veiligheidsbeleid was. Eind maart 2024 kreeg de inspectie een brief van de bestuurder waarin hij zei wegens onvoldoende financiële middelen niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Toen de inspectie daarop een vervolgbezoek bracht aan de zorgorganisatie was de bestuurder al niet meer bereikbaar.

Intensieve zorg en begeleiding

Op het moment van bezoek eind april zijn er volgens de administratie de volgende cliënten in behandeling: Drie cliënten met VG3 (wonen met begeleiding en verzorging), één cliënt met VG04 (wonen met begeleiding en intensieve verzorging), acht cliënten met VG06 (wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering), één cliënt met VG07 (wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering), één cliënt met GGZ wonen 01 (wonen met intensieve begeleiding), drie cliënten met GGZ wonen 02 (wonen met intensieve begeleiding en verzorging), twee cliënten met GGZ wonen 03 (wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering).

Fraude

De administratiemedewerker kan zeven adressen aanleveren. Waneer de inspecteur de adressen vervolgens checkt, blijken er twee daarvan niet te bestaan, op een ander adres woont iemand die In Zorg en Advies niet kent. Uiteindelijk kan de inspectie drie cliënten traceren. Uit een aangetroffen brief aan de cliënten blijkt dat de zorgorganisatie al sinds eind december 2023 geen geld meer krijgt van het zorgkantoor.

Cliënten

De bestuurder heeft niet meegewerkt aan het overdragen van cliënten aan een andere zorgaanbieder. Acties die zijn ondernomen, zijn voornamelijk gedaan door de administratief medewerker en stagiair-zorgverlener. De inspectie vindt dat IN Zorg en Advies een onacceptabel risico heeft genomen door cliënten niet vóór het einde van het contract met het zorgkantoor op 1 januari 2024 over te dragen aan een nieuwe zorgaanbieder.

Faillissement

Na de uitspraak van het faillissement op 23 april 2024 is door de curator nagenoeg geen administratie aangetroffen. Met vereende krachten kon een groot deel van de cliënten aan andere zorgaanbieders worden overgedragen. Er waren nog zeven personeelsleden op dat moment in dienst. Uit gegevens van het RDW volgt dat een ‘voertuig’ staat geregistreerd op naam van IN Zorg en Advies. Het voertuig is niet door de curator aangetroffen. De curator zal het voertuig als gestolen laten registreren.

Bestuurder verdwenen

De bestuurder heeft – met uitzondering van één bericht – niets van zich laten horen. Uit de gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie volgt bovendien dat de bestuurder geen bekende woon of verblijfplaats heeft in Nederland. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal de curator met name ook driehoofdige raad van commissarissen aan de tand voelen.