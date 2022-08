Indoor-navigatie-app maakt gebouwen toegankelijk

Met de app zullen mensen minder vaak verdwalen in een onbekend gebouw, afhankelijk zijn van anderen of onnodig tijd en energie verspillen of tegen obstakels aanlopen. De ontwikkelaar is het softwarebedrijf Atsence. Bartiméus stelt kennis en expertise ter beschikking en doet doorlopend gebruikerstesten.

Routebegeleiding

De app is makkelijk in te zetten door organisaties. Vooraf wordt een 3D-scan van het gebouw gemaakt die online is te beheren en te bewerken. Door het scannen van het gebouw zijn alle mogelijke routes beschikbaar en niet alleen de routes die vooraf zijn opgenomen. De gebruiker kiest zelf de vorm van routebegeleiding tijdens het lopen. Dat kan visueel zijn met routepunten of een routelijn, tactiel door het voelen van trillingen en op gehoor in de vorm van gesproken instructies of geluidseffecten.

De app is getest op twee pilotlocaties: station Arnhem Centraal en het Rijksmuseum in Amsterdam. De resultaten zijn positief en nu worden andere gebouwen in Nederland uitgenodigd om zich toegankelijk te maken via de app.