ING heeft idee voor oplossing leegstand verpleeghuizen

ING heeft een mogelijke oplossing voor de huidige leegstand in de verpleeghuizen. Sectorspecialist Jan Willem Spijkman stelt voor om delen van het verpleeghuisvastgoed tijdelijk om te vormen naar ‘Wonen en Zorg’. Er kunnen bijvoorbeeld huurwoningen met een modulair of volledig pakket thuis van gemaakt worden.

“Op deze manier blijft de infrastructuur behouden en wordt er tegemoetgekomen aan de wens van ouderen om langer zelfstandig te wonen. Ook is de sector voorbereid op de onvermijdelijk groeiende zorgvraag”, aldus Spijkman.

Geen reden om te bezuinigen

Hij benadrukt dat de huidige dip geen reden is om te bezuinigen, maar juist een kans om het zorglandschap toekomstbestendig in te richten. “In sommige gebieden is extramurale zorg goed ontwikkeld en ontstaat leegstand, terwijl andere regio’s juist kampen met tekorten. Ruggensteun van zorgkantoren is daarom cruciaal.”

Ouderenzorginstellingen merken dat er steeds meer leegstand is en de wachtlijsten voor de ouderenzorg nemen af. Ouderen zouden liever thuis blijven en gebruik maken van een modulair pakket thuis of volledig pakket thuis, bleek uit een rondgang onder 126 ActiZ-leden. Ook is er sprake van oversterfte.

Lees ook: Leegstand verpleeghuizen: dip of trend?