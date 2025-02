ING: volume zorgsector blijft toenemen

ING verwacht voor zowel dit als volgend jaar een volumegroei van 2,5 procent voor de zorgsector. Veel zorgaanbieders kennen echter “financiële uitdagingen” doordat de kostenstijgingen niet altijd volledig worden gedekt door hogere tarieven van de zorgverzekeraars.

Weinig ruimte om te investeren

Zorgorganisaties hebben daardoor weinig ruimte om te investeren, stelt de bank. ING wijst op de laatst bekende cijfers: gecorrigeerd voor inflatie waren de investeringen in 2023 bijna 12 procent lager dan in 2015. Benutting van de beschikbare transitiegelden uit het IZA voor uitvoering van regioplannen, kunnen deels een oplossing zijn: meer innovatie verhoogt de efficiëntie, waardoor personeel optimaler kan worden ingezet.

Groei is nog lang niet voorbij

De groei is nog lang niet voorbij in de zorgsector, stelt ING. De bank wijst op de extra 500 miljoen euro die naar de langdurige zorg gaat, maar vooral de verlaging van het verplichte eigen risico per 2027. Het eigen risico daalt dan van 385 euro naar 165 euro per jaar, met een maximale eigen bijdrage van 50 euro per medisch-specialistische behandeling. De kosten van deze maatregel worden geschat op 3,7 miljard euro per jaar.