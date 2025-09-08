Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

ING: zorgpersoneel werkt harder om vertrek zzp’ers op te vangen

,

Medewerkers in de zorg hebben het extra druk gekregen doordat de overheid strenger optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Ze moeten met minder mensen hetzelfde werk doen. “De toch al lange wachttijden voor patiënten dreigen daardoor nog langer te worden”, waarschuwen onderzoekers van ING Research.

Net als in andere sectoren mogen zorgmedewerkers alleen nog als zzp’er werken wanneer ze volledig zelfstandig zijn. Als dat niet zo is, moeten ze in dienst worden genomen. Volgens ING Research hebben de vertrokken zzp’ers een gat achtergelaten dat “tot nu toe slechts deels is opgevuld door ander flexibel of vast personeel”. De overgebleven medewerkers vangen dat op “door meer zorg in minder uren te verlenen”.

Roosterproblemen en werkdruk

Vakbond CNV ziet dat de werkdruk “vrijwel volledig” terechtkomt bij vaste medewerkers “die al op hun tandvlees lopen”. De vakbond heeft een peiling gehouden onder 550 zorgmedewerkers. Daarin zegt 59 procent meer roosterproblemen mee te maken door het vertrek van zzp’ers, en 53 procent ervaart meer werkdruk. CNV vindt dat werkgevers een kans hebben laten liggen om het vaste dienstverband aantrekkelijker te maken.

Vertrekkers

De ING-onderzoekers becijferen dat bijna een op de tien zorgmedewerkers vorig jaar een zzp’er was. Dat is twee keer zo veel als tien jaar geleden. Sinds vorig jaar daalt het aantal zelfstandige medewerkers in de zorg echter, met name in de thuiszorg. Ongeveer 10.000 zorg-zzp’ers zouden de sector helemaal willen verlaten.

Technologie en mantelzorg

Om daarmee om te gaan, maken zorginstellingen vaker gebruik van technologie. Patiënten worden vaker thuis op afstand in de gaten gehouden, zodat ze minder vaak naar een arts hoeven te gaan. Mantelzorgers helpen bovendien om de zorgmedewerkers te ontlasten. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PersoneelTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 sep 2025 ING: zorgpersoneel werkt harder om vertrek zzp'ers op te vangen
3 sep 2025 ActiZ lanceert modulaire AI-coördinator
13 aug 2025 Digitale huisartsenzorg biedt een oplossing voor de zomerperiode
26 jun 2025 Onderzoek: ziekenhuizen kunnen duizenden banen besparen met digitalisering
26 jun 2025 Digitale inschrijftool bespaart huisartsen twaalfduizend werkdagen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties