ING: zorgpersoneel werkt harder om vertrek zzp’ers op te vangen

Medewerkers in de zorg hebben het extra druk gekregen doordat de overheid strenger optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Ze moeten met minder mensen hetzelfde werk doen. “De toch al lange wachttijden voor patiënten dreigen daardoor nog langer te worden”, waarschuwen onderzoekers van ING Research.

Net als in andere sectoren mogen zorgmedewerkers alleen nog als zzp’er werken wanneer ze volledig zelfstandig zijn. Als dat niet zo is, moeten ze in dienst worden genomen. Volgens ING Research hebben de vertrokken zzp’ers een gat achtergelaten dat “tot nu toe slechts deels is opgevuld door ander flexibel of vast personeel”. De overgebleven medewerkers vangen dat op “door meer zorg in minder uren te verlenen”.

Roosterproblemen en werkdruk

Vakbond CNV ziet dat de werkdruk “vrijwel volledig” terechtkomt bij vaste medewerkers “die al op hun tandvlees lopen”. De vakbond heeft een peiling gehouden onder 550 zorgmedewerkers. Daarin zegt 59 procent meer roosterproblemen mee te maken door het vertrek van zzp’ers, en 53 procent ervaart meer werkdruk. CNV vindt dat werkgevers een kans hebben laten liggen om het vaste dienstverband aantrekkelijker te maken.

Vertrekkers

De ING-onderzoekers becijferen dat bijna een op de tien zorgmedewerkers vorig jaar een zzp’er was. Dat is twee keer zo veel als tien jaar geleden. Sinds vorig jaar daalt het aantal zelfstandige medewerkers in de zorg echter, met name in de thuiszorg. Ongeveer 10.000 zorg-zzp’ers zouden de sector helemaal willen verlaten.

Technologie en mantelzorg

Om daarmee om te gaan, maken zorginstellingen vaker gebruik van technologie. Patiënten worden vaker thuis op afstand in de gaten gehouden, zodat ze minder vaak naar een arts hoeven te gaan. Mantelzorgers helpen bovendien om de zorgmedewerkers te ontlasten. (ANP)