Inschatten behoefte grootste oorzaak voedselverspilling

Het afstemmen van de voedingsbehoefte van patiënten is de belangrijkste reden voor de grote voedselverspilling in zorginstellingen. Maar ook “het lage bewustzijn onder personeel voor verspilling” speelt mee, aldus onderzoek van vijf studenten aan de Wageningen University.

Ze onderzochten de grote voedselverspilling bij zorginstellingen in de regio Wageningen: 40 procent gaat ongebruikt in de vuilnisbak, blijkt uit het rapport “Voedselverspilling verminderen in de zorg in Regio Foodvalley”.

Flinke winst

Hoewel in enkele zorginstellingen al succesvolle projecten plaatsvinden die verspilling verminderen, is er nog een flinke winst te behalen, is de conclusie. Daarom onderzochten de studenten voor de Werkplaats Circulaire Voedselketens wat de rol is van voeding binnen zorginstellingen, waar het meeste voedsel verspild wordt en wat voor voedsel er wordt verspild. Zij bekeken daarnaast wat zorginstellingen nodig hebben om verspilling te verminderen.

Het merendeel van deze verspilling bestaat uit bordresten, dus vooral aan het einde van de keten. Vooral de warme maaltijden en bijbehorende groenten worden het meest weggegooid. Voor een belangrijk deel komt dat omdat er te grote porties worden besteld. Dat gebeurt nauwkeuriger naarmate het moment van bestellen dichterbij het moment van eten komt.

Voorspelbaar

Vermindering van verspilling is niet eenvoudig. Behalve dat het moeilijk voorspelbaar is wat de behoefte van patiënten op verschillende momenten is, wordt de aanpak van het probleem gehinderd door de “beperkte financiële en logistieke haalbaarheid” van verbeterprocessen. Ook dwarsbomen wettelijke bepalingen snelle verandering. Wel zien de onderzoekers veel interesse van de zorgsector om verspilling in hun instelling aan te pakken.

