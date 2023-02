Inspectie dwingt ‘arts’ te stoppen

De inspectie heeft geconstateerd dat de gedragingen van zorgverlener mevrouw M.R.S. Drenth uit Groningen blijk geven van “een persoonlijkheid die zich niet verdraagt met het door de zorgverlener uitgeoefende beroep”. Zij voldoet dan ook niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.

Meldingen bij inspectie

De inspectie kreeg meerdere meldingen over het gedrag van Drenth en stelde daarop verscheidene onderzoeken in. Intussen is de inspectie alle vertrouwen kwijt in de manier waarop Drenth zorg verleent. Volgens de inspectie is er sprake van een risicovolle situatie. “Daarnaast concludeert de inspectie dat de gedragingen van deze zorgverlener van zodanige aard zijn dat het belang van de volksgezondheid meebrengt dat deze zorgverlener haar beroepsactiviteiten staakt”.

Tuchtzaak

Tegen de zorgverlener loopt een tuchtzaak. Het beroepsverbod loopt in elk geval tot het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over haar gedragingen en geschiktheid heeft geoordeeld. Zij mag geen werkzaamheden meer verrichten als arts.