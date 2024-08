Inspectie heft verscherpt toezicht Mutsaersstichting op

In het najaar van 2023 werd duidelijk dat de Mutsaersstichting, een grote aanbieder van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, in financieel zwaar weer verkeert. Bestuursvoorzitter Harm Wijgergangs en de Venlose wethouder Frans Schatorjé maakten afgelopen maart bekend dat er 11,4 miljoen euro nodig is om een faillissement te voorkomen. De raad van bestuur vroeg de IGJ om een onderzoek.

Verscherpt toezicht

Op 2 januari werd de Mutsaersstichting voor een half jaar onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie zag grote tekortkomingen in de jeugdhulp. “Bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat in de groepen, het inschatten van risico’s en de cultuur binnen de organisatie”, aldus de IGJ. Ook waren er zorgen over de financiële situatie van de instelling.

Verbeteracties

Het nieuwe bestuur van de Mutsaersstichting heeft sinds afgelopen najaar een herstelplan en nieuwe sturingsfilosofie ingevoerd en een verbeterplan opgesteld. Dertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben ingestemd met financiële steun aan de Mutsaersstichting. Een deel van de steun betreft leningen, een deel subsidie. Daarnaast werkt de zorgaanbieder aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Zo is het aantal teamleiders teruggebracht, is er afscheid genomen van zzp’ers en zijn er veel vaste medewerkers aangetrokken.

“De Mutsaersstichting heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt om de jeugdhulp te verbeteren”, meldt de IGJ. De toezichthouder ziet duidelijke vooruitgang op verschillende gebieden. “Zo is er nu meer ruimte voor reflectie en open gesprekken.” Ook ziet de inspectie gedreven, betrokken en gemotiveerde medewerkers. “Medewerkers ervaren een veilige, prettige organisatiecultuur, durven zich uit te spreken en ervaren bestuur en directie als open en transparant. Door het invoeren van multidisciplinaire teams, teamcoördinatoren en een psychiater per team, neemt de werkdruk af”, reageert bestuursvoorzitter Wijgergangs op het nieuwe inspectierapport. Daarnaast is het pedagogisch klimaat verbeterd sinds het vorige inspectiebezoek. “We hebben groepen opgedeeld waarbij rekening is gehouden met leeftijd en hulpvraag. Er is meer rust in de groepen en de bezetting is stabieler.”

Werk aan de winkel

Het rapport laat ook verbeterpunten zien. Zo dient er een alternatief gevonden te worden voor vrijheidsbeperkende maatregelen bij noodsituaties en wordt er naar een eenduidige wijze in dossiervoering, risico-inventarisatie en de vertaalslag naar behandeling en begeleiding toegewerkt. “Voor crisisplaatsingen wordt actief gezocht naar oplossingen. Dit gaan we bespreken met de gemeenten en is onderdeel van het traject met de Taskforce. Mits het gefinancierd wordt, creëren we een aparte crisisafdeling, zodat crisisopnames het pedagogisch klimaat voor overige cliënten niet beïnvloeden”, meldt Wijgergangs. Daarnaast gaat de zorgaanbieder samenwerken met ketenpartners en keuzes maken in het zorgaanbod.

Om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden, heeft de Mutsaersstichting meer tijd nodig, aldus de IGJ. “Maar de inspectie heeft voldoende vertrouwen in de verbeterkracht van de Mutsaersstichting om deze verbeteringen verder door te voeren.” Daarom heeft de IGJ het verscherpt toezicht beëindigd.