‘Inspectie machteloos tegen illegale handel opiaten’

Hoewel de inspectie jaarlijks tientallen meldingen krijgt van mogelijke illegale handel, komt het vrijwel nooit tot een straf.

Steeds dodelijker

Zware pijnstillers als fentanyl of oxycodon kunnen zeer verslavend zijn en bij een te hoge dosis dodelijk. Het aantal opiaatdoden in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen: van 139 doden in 2013 naar 220 doden in 2017. Dit bleek in augustus uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Verslaafd

Meestal komen mensen voor het eerst in aanraking met zware pijnstillers via hun arts. Onderzoekers van het LUMC stellen dat ruim een miljoen Nederlanders een recept voor dergelijke pijnstillers kreeg in 2017. Een deel daarvan is verslaafd geraakt op het moment dat de arts stopt met voorschrijven. Dan wordt het illegale aanbod via internet interessant.

Buitenland

De IGJ onderzoekt bij meldingen over opiaten of andere geneesmiddelen waar een recept voor nodig is, altijd of het de handelaar kan aanpakken. Dit is echter vaak zonder succes, zo schrijft Trouw. Meestal zijn de exploitanten van de websites waarop illegale geneesmiddelen worden aangeboden niet te achterhalen of in het buitenland gevestigd. IGJ: “Wij kunnen dan niets met de melding.”

Taakgroep

Minister Bruins van medische zorg richtte in oktober een taakgroep op met de inspectie, het OM en de politie om grip te krijgen op de zwarte markt. De taakgroep doet onderzoek naar de omvang van illegale handel in zware pijnstillers en schrijft een advies over mogelijke bestrijding.