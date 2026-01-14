Inspectie: Zorg bij Herbergier-vestiging schiet tekort

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateert dat de zorg bij Cura Attente in Ede grotendeels niet voldoet aan zes van de elf getoetste normen. Slechts één norm wordt volledig gehaald, vier normen worden deels nageleefd.

Als alle vestigingen van franchise-organisatie Herbergier verschaft Cura Attente een kleinschalige woonvoorziening met verpleeghuiszorg aan mensen met dementie. In deze Edese vestiging van Herbergier werkt sinds oktober 2024 een nieuwe zorgondernemers-echtpaar. Reden voor de IGJ om een inspectiebezoek uit te voeren.

De Inspectie is kritisch. Zorgverleners kennen de wensen en behoeften van cliënten, maar leggen deze niet altijd vast in het cliëntdossier, aldus de IGJ.

Bevoegdheden

Een tekort aan deskundige zorgverleners brengt risico’s mee voor kwaliteit en continuïteit, vervolgt de toezichthouder. Cura Attente moet voldoende gekwalificeerd personeel inzetten, afgestemd op de zorgvraag. Ook moeten bevoegdheden en bekwaamheden bekend zijn en ondersteund worden door een passend scholingsbeleid. Scholing op medicatiezorg en de Wet zorg en dwang (Wzd) is verplicht.

Daarnaast blijken zorgverleners onvoldoende in staat om professionele inschattingen te maken over benodigde zorg. Zij moeten cliënten, collega’s en andere disciplines betrekken bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s en het opstellen van adviezen, en deze vastleggen in het dossier.

Reflectie

Voor alle cliënten moet een complete en actuele zorgbeschrijving beschikbaar zijn. Methodisch werken en periodieke evaluatie van zorg, inclusief medicatiebeheer, zijn noodzakelijk. Ook ontbreekt structureel teamoverleg om te reflecteren op kwaliteit en verbeterpunten.

Tot slot moet Cura Attente beleid ontwikkelen en borgen voor medicatieveiligheid en de toepassing van onvrijwillige zorg. Bij inzet van onvrijwillige zorg is inschrijving in het openbare Wzd-locatieregister verplicht.

Verbetermaatregelen

De zorgondernemers hebben onvoldoende zicht op kwaliteit en veiligheid. Periodieke verzameling en analyse van kwaliteitsinformatie is vereist, evenals betrokkenheid van zorgverleners en cliënten bij verbetermaatregelen. De Inspectie schrijft op dit moment onvoldoende vertrouwen te hebben in de sturing op kwaliteit en veiligheid en maant Cura Attente om binnen vijf maanden verbetermaatregelen door te voeren op alle punten waar de normen niet worden gehaald.