Inspecties, politie, gemeenten en GGD op het spoor van zorgfraude

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Arbeidsinspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), verschillende gemeenten, de politie en GGD regio Utrecht hebben de afgelopen dagen in een gecombineerde actie onaangekondigde controles uitgevoerd. Die waren gericht op verschillende vormen van grootschalige zorgfraude, zorgverwaarlozing, het uitbuiten van personeel en andere vormen van criminaliteit.

De controles vonden plaats op 22, 23 en 25 september op twaalf adressen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Het gaat om uitzend- of bemiddelingsbureaus in de zorgsector, financiële holdings en zorgaanbieders. Aanleiding zijn verdenkingen over onder meer zorgverwaarlozing, fraude met diploma’s, identiteitsfraude, arbeidsuitbuiting en zwart betalen, spookfacturen en het ronselen voor criminele activiteiten. Daarvan zouden kwetsbare mensen en zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen en wijkverpleging en de jeugdzorg de dupe zijn geworden.

Netwerk van zorgfraude

Het vermoeden is dat de bedrijven op de twaalf locaties een hecht netwerk vormen. Samen beslaan ze een groot deel van de hele zorgketen. Van twijfelachtige ervaringscertificaten (EVC’s), quasi-stages en daarna certificering van diploma’s tot onbetrouwbare uitzendbureaus die zorgverleners detacheren in de zorg. De frauderende bedrijven zouden zelfs zorg aanbieden via ‘eigen’ zorgorganisaties die spookdeclaraties indienen zonder echt de nodige zorg te bieden. Verder bestaat het vermoeden dat kwetsbare mensen in de zorg zijn geronseld voor bijvoorbeeld gedwongen prostitutie, drugshandel of andere vormen van criminaliteit.

IGJ waarschuwt

De IGJ waarschuwt integere zorgaanbieders voor inhuur van personeel bij verdachte detacheringsbureaus. Die waarschuwing geldt ook voor verschillende gemeenten, omdat zij bij zorgaanbieders zorg inkopen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Ook zorgverzekeraars zijn gewaarschuwd over mogelijk valse declaraties die zij krijgen.

De IGJ, de Arbeidsinspectie, de NZa, de politie, de betrokken gemeenten en GGD regio Utrecht nemen ieder hun eigen maatregelen. Zij mogen en kunnen daar nu vanwege het onderzoek verder niks over zeggen.