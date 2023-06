Instroom aios ouderengeneeskunde stijgt

Interesse neemt toe

Raymond van de Walle, voorzitter van samenwerkingsverband van vijf opleidingsinstituten SOON, zegt het volgende: “Mede door de groeiende aandacht voor het specialisme ouderengeneeskunde in het zorgveld en de goede samenwerking met onze partners wordt het gat tussen het aantal beschikbare opleidingsplaatsen van 260 per jaar en de instroom van 167 in 2023 steeds kleiner.”

SOON ziet dat de interesse in het vak toeneemt. Dit is vooral terug te zien in de belangstelling van jonge artsen bij de informatiebijeenkomsten en meeloopdagen. Ook zijn er veel artsen te zien die eerder een opleiding afgerond hebben, maar nu een carrièreswitch willen maken.

Aandacht blijven geven

Om deze stijgende lijn voort te zetten blijft SOON zich inzetten om de opleiding en het vak bij geneeskunde studenten en basisartsen onder de aandacht te brengen. Dit doen zij onder andere samen met de SBOH, werkgever van ruim 3.500 artsen in opleiding en een aantal andere opleidingen buiten het ziekenhuis. Gezamenlijk zijn zij een campagne gestart om de artsen van de toekomst meer kennis te laten maken met de extramurale doktersvakken.

“Samen met onze partners zoals het ministerie van VWS, KNMG, NFU, SBOH en Verenso blijven we ons inzetten om het specialisme nog beter op de kaart te zetten.”, aldus Van de Walle. Door deze samenwerking en de inzet van alle ambassadeurs van het vak ziet hij de toekomst van de ouderengeneeskunde hoopvol tegemoet.