Interactieve website maakt (gebrek aan) beschikbare huisartsen inzichtelijk

In sommige regio’s is het huisartsentekort zo groot dat het voor patiënten heel lastig is zich ergens in te schrijven. David Versteegen ondervond dat aan den lijve nadat hij verhuisde naar Noord-Holland. “Ik heb zelfs mijn verzekeraar ingeschakeld om een huisarts te vinden, maar dat lukte hen ook niet. Toen is het idee ontstaan voor deze website”, zegt hij in een bericht van RTV Oost.

Op de site kunnen huisartszoekenden hun postcode invoeren en dan zien ze meteen welke praktijken nog ruimte hebben. Helemaal nieuws is dit idee niet, veel zorgverzekeraars bieden een vergelijkbare tool en ook Vektis houdt een bestand bij. Die informatie is echter vaak niet up-to-date volgens Versteegen. Dat wil hij anders doen op zijn website.

Nog niet compleet

Compleet is de kaart nog niet, maar dat is vanzelfsprekend wel het doel. Praktijkhouders kunnen – ook als ze momenteel geen patiënten aannemen – zich via een formulier aanmelden. Ook benadert Versteegen actief huisartsen voor een vermelding.