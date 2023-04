Internationale studie bewijst effectiviteit prehabilitatie

Dit blijkt uit een internationale studie, aangestuurd vanuit Máxima MC (MMC). De resultaten van de PREHAB-trial werden gepubliceerd in JAMA-surgery, een van de meest vooraanstaande chirurgische tijdschriften uit de Verenigde Staten.

Het programma

Het prehabilitatie programma heeft een duur van vier weken en bestaat uit vijf pijlers: trainen op kracht en conditie, dieetadvies met extra eiwitten en vitaminen, leefstijl, mentale begeleiding en correctie van bloedarmoede.

In totaal werden 270 patiënten uit verschillende landen betrokken bij de PREHAB-trial. Voor elke deelnemer werd een programma op maat gemaakt voor maximaal effect.

Positieve resultaten

Uit de resultaten blijkt dat patiënten minder vaak ernstige klachten hebben en sneller herstellen. Veertig procent van de patiënten die deelnamen aan het prehabilitatie programma, kreeg minder last van ernstige complicaties. Dit is ten opzichte van patiënten die niet deelnamen aan het programma.

Volgens Gerrit Slooter, chirurg in MMC, zit de winst in meerdere factoren: “Patiënten zijn zowel voor als na de operatie meer betrokken. Door de toegenomen kracht en conditie hebben patiënten vertrouwen om de dag na de operatie weer actief aan hun herstel te werken.”

Moeilijke financiering

Dit onderzoek toont aan dat prehabilitatie effectief is. Het kent alleen geen structurele financiering. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) hebben uitgerekend dat de inzet van prehabilitatie alleen al bij operaties voor kanker van de dikke darm mogelijk zestig miljoen euro bespaart in vijf jaar.

Toch blijkt het bijna onmogelijk om de kosten in te passen in de begroting. Daarom is MMC samen met UMC Groningen, Radboudumc en Reinier de Graaf Gasthuis verenigd in de ‘Werkgroep Prehabilitatie’ van de NVvH en de Stichting Fit4Surgery.