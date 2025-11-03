Skipr

Internist Maasstad veroordeeld voor betasten coassistenten

,

Een internist van het Maasstad Ziekenhuis die meerdere vrouwelijke coassistenten betastte, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden gekregen van de rechter. Ook moet hij een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

De 56-jarige man gaf in 2021 drie vrouwelijke coassistenten les in echografie. De coassistenten moesten zich uitkleden om de patiënten te kunnen spelen. Ze bedekten hun schaamstreek en borsten met handdoeken. De internist heeft de handdoeken verplaatst en hun ondergoed ook. Ook zou hij bij een van de coassistenten op haar borst hebben gedrukt en haar schaamstreek hebben betast. De man maakte met zijn telefoon beelden van de situatie.

Beroepsverbod

De rechtbank veroordeelt de man ook voor ontuchtige handelingen bij een vrouwelijke patiënt. Zowel de patiënt als de coassistenten verkeerden in een afhankelijke positie, benadrukt de rechtbank. De man heeft een beroepsverbod gekregen. (Skipr/ANP)

