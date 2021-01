Internisten zien oplopende achterstanden in niet-coronazorg

De Nederlandse internisten maken zich grote zorgen over het uitblijven van een echte daling van het aantal corona-besmettingen en de oprukkende Engelse variant. “Een nieuwe piek, terwijl nog zoveel covid-patiënten in de ziekenhuizen liggen, kunnen we niet aan.” Zij zien dat de niet-covid-patiënten de dupe zijn en willen hen zo snel mogelijk weer kunnen behandelen.

Het uitstellen van zorg baart de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) grote zorgen. “We stellen in de ziekenhuizen nog steeds zo’n 50 procent van alle geplande ingrepen uit. We merken dat de achterstanden verder oplopen”, vertelt Robin Peeters, internist en voorzitter van de NIV. Afgelopen jaar waren er bijvoorbeeld 25 procent minder niertransplantaties van levende donoren. “Patiënten worden zieker.”

Engelse variant

Dat, gecombineerd met het oprukken van de Engelse variant, maakt de situatie extra zorgelijk. “Een nieuwe piek door deze variant van het virus, terwijl nog zoveel patiënten in de ziekenhuizen liggen, kunnen we niet aan. Het voelt als een race: hoe sneller we vaccineren, hoe sneller we de Engelse variant ook aankunnen. Het is dus een kwestie van een nieuwe piek zo veel mogelijk uitstellen en zo snel mogelijk vaccineren.”

Ook hoofd IC in Amsterdam UMC Armand Girbes houdt zijn hart vast voor de Britse variant van het coronavirus. “Gewone zorg lijdt enorm onder covid”, vertelde hij aan Zorgvisie.

Tandvlees

Op dit moment neemt het aantal coronabesmettingen licht af. “We werken met een harmonicamodel: zodra we plek hebben, vullen we die weer met reguliere zorg.” Daardoor heeft het zorgpersoneel geen tijd om bij te komen van het zware jaar dat ze achter de rug hebben. “En ik heb niet de illusie dat we het binnenkort rustiger gaan krijgen. Het personeel heeft knetterhard gewerkt, loopt op z’n tandvlees. Toch proberen we samen de moed erin te houden.”

Frustrerend

Voor de patiënten en het personeel roept de NIV Nederland weer op om zich beter te houden aan de maatregelen. “Het frustrerende is: met de huidige set zou het moeten kunnen. Met dezelfde maatregelen lukte het in de eerste golf namelijk wel. Het lijkt er toch sterk op dat mensen zich er nu minder goed aan houden dan in de eerste golf. Misschien dat een avondklok of minder bezoekers kan helpen, daar gaan wij niet over. Waar het om gaat is dat de besmettingen naar beneden moeten.”