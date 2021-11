Intrakoop: Stijgende kosten drukken resultaat ggz

De ggz is de enige grote zorgsector waar in het eerste coronajaar de resultaten afnamen. Ten opzichte van 2019 daalde in 2020 het gezamenlijke nettoresultaat 27 procent tot 95 miljoen euro.

Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2020 van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. Ze bekeken de cijfers van 207 ggz-organisaties, die samen 93 procent van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen.

Winst incidenteel

Ziekenhuizen en organisaties in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg deden het vorig jaar gemiddeld juist beter, vooral dankzij corona-steunmaatregelen. De oorzaak is tweeledig. Een deel van de winst in 2019 was incidenteel, met name door boekwinst bij de verkoop van onroerend goed. Bovendien zijn de bedrijfslasten in de ggz met 8 procent harder gestegen dan de opbrengsten (7 procent).

Ggz-organisaties moesten vooral fors meer in de buidel tasten voor personeelskosten (plus negen procent). Dat betekende onder meer dat 434 miljoen euro werd uitgegeven aan de inhuur van flexibel personeel als zzp’ers en uitzendkrachten. De organisaties behandelden tijdens de eerste coronacrisis bijna 960.000 cliënten, een daling van 1,7 procent ten opzichte van 2019.

Resultaten schommelen

De financiële resultaten in de ggz schommelen. Na de winst in 2019 en een halvering van het resultaat in 2018 zijn resultaten weer op het niveau van 2017. De sector boekte in 2020 een gezamenlijk positief resultaat van 95 miljoen euro, een rendement van 1,3 procent. Een deel van de winst is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat eind vorig jaar 1,8 miljard euro was.

Zowel de liquiditeit als solvabiliteit van de sector daalde licht. “Ondanks de daling van de resultaten, is het rendement in grote lijnen voldoende om de gezonde financiële positie van de ggz in stand te houden”, stelt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Ook in de GGZ hebben de compensatiemaatregelen die in het kader van covid-19 zijn ingezet voor omzetderving en extra kosten als een parachute gewerkt om een grote klap te voorkomen.”

Rode cijfers

Ondanks deze coronasteun schreven in vorig jaar toch nog 55 ggz-organisaties rode cijfers: ongeveer net zoveel als het jaar ervoor. Het valt Intrakoop en Verstegen op dat de helft van de organisaties nieuw is op deze lijst. Dit wijst er volgens hen op dat de verliezen meestal incidenteel zijn en dat de ggz-organisaties in staat zijn hun resultaten succesvol te beïnvloeden.

Uit de jaarverslagen van organisaties met rode cijfers blijkt verder dat de verliezen vaak worden veroorzaakt doordat de geleverde zorg niet volledig wordt vergoed door verzekeraars en gemeenten.