Inzet werkgevers cao gehandicaptenzorg: 8 procent erbij

Beeld: SewcreamStudio/stock.adobe.com

VGN denkt dat met dit loonbod in ieder geval de inflatie wordt gecompenseerd. De inflatie wordt voor dit jaar en 2026 geraamd op totaal 6 procent. Afhankelijk van het moment van de loonstijgingen zouden de werkgevers daarbovenop nog een incidentele uitkering willen doen van 2 keer 1 procent.

Keerzijde is dat er daarmee minder financiële ruimte overblijft voor kosten die gepaard gaan met andere arbeidsvoorwaarden zoals reiskosten, toeslagen en verlof, aldus de werkgevers.

Overwerken

Tijdens de onderhandelingen is ook gesproken over ‘overwerk-meerwerk’. Aanleiding is dat op grond van Europese rechtspraak geen onderscheid meer gemaakt mag worden tussen full- en parttimers als zij overwerken. Jurisprudentie van het Europese Hof verplicht cao-partijen om onderscheid tussen parttimers en fulltimers in de waardering weg te nemen. VGN wil werken aan een voorstel voor een ‘reële’ vergoeding voor de momenten waarop we extra inzet vragen aan medewerkers.

Grotere contracten

Volgens VGN is met vakbonden afgesproken dat er ook wordt gekeken naar het stimuleren van grotere contracten in combinatie met het aantal opkomstmomenten en de mogelijkheid van langere diensten.

De onderhandelingen gaan door op 11 februari en 3 maart.