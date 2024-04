Ipse de Bruggen benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Angélique Koevoets heeft een achtergrond in sociaalpedagogische hulpverlening en arbeids- en organisatiepsychologie. Ze startte haar loopbaan in de gehandicaptenzorg bij S&L Zorg. Sindsdien heeft Koevoets verschillende directie- en managementfuncties gehad binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, specifiek binnen de forensische- en justitiële jeugdzorg. Sinds medio 2020 is ze bestuursvoorzitter van de Zeeuwse gehandicaptenzorgorganisatie Zuidwester. Daarnaast is Koevoets toezichthouder bij GGzE.

Bestuurswissel

De raad van toezicht (rvt) van Ipse de Bruggen heeft Koevoets per 1 augustus benoemd als voorzitter raad van bestuur. “We zijn blij dat Angélique haar brede bestuurlijke ervaring in de gehandicaptenzorg en forensische zorg gaat inzetten voor Ipse de Bruggen”, reageert rvt-voorzitter Willy Spaan.

Koevoets volgt Jan van Hoek op, die per 1 september met (pré) pensioen gaat. “Ipse de Bruggen heeft veel respect en waardering voor wat Jan van Hoek de afgelopen jaren voor Ipse de Bruggen heeft betekend. Hierin stond zijn betrokkenheid bij de cliënt altijd centraal”, aldus de Zuid-Hollandse gehandicaptenzorgorganisatie.