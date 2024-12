Isala steekt 38 miljoen euro in acute zorg Zwolle en Meppel

Isala investeert 38 miljoen euro in het uitbreiden en verbeteren van de acute zorg in Zwolle en Meppel. Het ziekenhuis verwacht een grotere zorgvraag door vergrijzing en bevolkingsgroei.

“Om deze groei het hoofd te kunnen bieden, breiden we in Meppel het bestaande aanbod uit”, aldus het ziekenhuis. Oudere patiënten met gebroken heupen worden sinds november in Meppel behandeld. Vanaf 1 januari 2025 zijn er 24 uur per dag en 7 dagen per week SEH-artsen beschikbaar waarmee de zorg voor beroertes in Meppel wordt uitgebreid.

Nieuw gebouw

Daarnaast wordt de huidige locatie en capaciteit van de acute zorg in het ziekenhuis in Zwolle aangepakt. Er komt een nieuw gebouw bij het ziekenhuis met meer ruimte voor acute zorg. Volgend jaar wordt gestart met het uitwerken van de plannen voor deze nieuwbouw.

“We zijn heel blij dat de nieuwbouwplannen van de acute zorg in Zwolle uitgevoerd kunnen worden”, aldus bestuursvoorzitter Michèle Blom. “Ook in Meppel, als basisziekenhuis in de Drentse regio is het belangrijk dat de acute zorg goed geregeld is en 24 uur per dag beschikbaar. Dit versterkt de capaciteit van de spoedzorg aan patiënten in de hele regio. Onze verbeterde financiële situatie biedt vertrouwen voor deze en andere investeringen.´