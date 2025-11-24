IZA-transformatieplan Welzijn op Recept goedgekeurd

Het transformatieplan Welzijn op Recept voor de regio’s Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer is goedgekeurd. Het plan is gericht op een betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein.

Welzijn op Recept is een werkwijze waarbij huisartsen inwoners met psychosociale klachten – zoals stress, eenzaamheid of somberheid – kunnen doorverwijzen naar welzijnsprofessionals in plaats van naar medische zorg.

Transformatieplan

In het goedgekeurde transformatieplan, opgesteld in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), staan preventie en samenwerking centraal. De betrokken gemeenten, organisaties en zorgverzekeraar streven ernaar om de komende jaren het aantal verwijzingen via Welzijn op Recept stapsgewijs te verdubbelen. In regionale convenanten leggen de partijen vast hoe zij de voortgang monitoren, de resultaten evalueren en de continuïteit van Welzijn op Recept na 2027 willen borgen.

De uitvoering van het transformatieplan start per 1 januari 2026. Er is een bovenregionale stuurgroep en projectleiders gaan per regio, tot op gemeentelijk niveau, aan de slag met de uitvoering van het transformatieplan.

SPUK

De goedkeuring van het plan betekent dat er in totaal 2,4 miljoen euro aan eenmalige investeringsmiddelen beschikbaar is voor de aanloop- en transformatiekosten tot en met 2027. Daarnaast worden via de ‘Specifieke uitkering (SPUK) transformatiemiddelen IZA’ gelden aangevraagd voor de uitvoering binnen het sociaal domein. De ‘mandaatgemeenten’ Amstelveen, Leiden en Haarlemmermeer vragen deze SPUK Transformatiegelden aan voor hun regio.

Rijn en Duin was in het aanvraagproces als penvoerder verantwoordelijk voor het transformatieplan. In de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord wordt al langer samengewerkt rond Welzijn op Recept. Van 2023 tot 2025 was er een ‘koploperstraject Welzijn op Recept’, met steun van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept en Zorg en Zekerheid.