Jaap van den Heuvel tijdelijke directeur en rvb-lid bij AVL

De raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft professor Jaap van den Heuvel per 26 juli ad interim benoemd als directeur organisatie en bedrijfsvoering. Daarnaast is hij tijdelijk lid van de raad van bestuur van het AVL. Hij volgt hiermee Marien van der Meer op, die een nieuwe functie heeft bij de TU Delft.

Jaap van den Heuvel (1955) studeerde geneeskunde in Leiden en is hoogleraar Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1997 heeft hij de functie van voorzitter van de raad van bestuur in diverse ziekenhuizen bekleed. Het meest recent in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. “Heel fijn dat we zo’n ervaren bestuurder, die zijn sporen in veel ziekenhuizen heeft verdiend, voor een periode aan ons instituut kunnen binden”, aldus bestuursvoorzitter René Medema.

Jaap van den Heuvel is op 26 juli gestart voor een periode van ongeveer drie maanden. De selectieprocedure voor de vaste invulling van deze vacature is inmiddels in volle gang.