Jack Jansen vicevoorzitter rvt Laverhof

Jack Jansen is benoemd tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. Hij is per 1 januari 2022 Hans Schepers opgevolgd. Schepers vertrekt na twee termijnen als lid van de raad van toezicht. Schepers was sinds 1 januari 2016 lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht van Laverhof, na de fusie met Stichting Retraitehuis.

Jansen is voorzitter van de raad van bestuur van de MeanderGroep Zuid-Limburg en wordt naast vicevoorzitter van de raad van toezicht ook voorzitter van de auditcommissie.

Vaste waarde

“Hans Schepers was een vaste waarde in de raad van toezicht van Laverhof”, zegt rvt-voorzitter Miriam Dragstra. “Altijd tot in de puntjes voorbereid en met veel kennis over vastgoed en financiën. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Laverhof heeft betekend. We verwachten met Jack Jansen een goede opvolger te hebben benoemd, die zijn ervaring als zorgbestuurder en bestuurlijke kennis over de regio Noordoost Brabant voor Laverhof in kan zetten.”

Ondersteuning

Laverhof richt zich op de ondersteuning van ouderen met acht locaties in de regio’s Heeswijk, Schijndel en Uden. De organisatie telt ongeveer vierhonderd cliënten en hun familie en naasten, ruim 1200 medewerkers en meer dan vijfhonderd vrijwilligers.