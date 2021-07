Jacobine Geel nieuwe voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Jacobine Geel wordt de nieuwe voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Ze volgt Adriana van Dooijeweert op, die de functie sinds 2015 bekleedde. Geel geeft nu leiding aan de brancheorganisatie de Nederlandse ggz, en is ook bekend als presentatrice.

Mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek naar de situatie rond mensenrechten in Nederland. Het is mogelijk om een individuele klacht over discriminatie te laten onderzoeken, maar de organisatie maakt ook adviezen en rapporten. Het College valt onder verantwoordelijkheid van demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, maar werkt onafhankelijk. De adviezen van het College zijn niet bindend.

Jeugd-ggd

Geel uitte in haar rol bij de Nederlandse ggz eind vorige maand nog kritiek op het overheidsbeleid ten aanzien van de jeugd-ggz. In maart waarschuwde ze dat die het extra druk heeft als gevolg van de coronacrisis. Toch kan de Rijksoverheid niet garanderen dat de groep ook de benodigde hulp krijgt, aldus de organisatie. Eerder werd bekend dat voormalig CDA-voorzitter Ruth Peetoom Geel opvolgt als voorzitter van de koepel.

Theoloog

Naast haar werk als bestuurder is Geel ook theoloog. Ze presenteert bovendien verschillende televisieprogramma’s voor de KRO-NCRV en de EO. (ANP)