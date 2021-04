‘Jammer dat akkoord met VWS over IC’s zo lang moest duren’

Zeven ziekenhuizen In Gelderland en Overijssel hebben na een half jaar onderhandelen een akkoord bereikt over vergoeding van de uitbreiding van de IC’s. Bestuurder Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis vindt het “jammer” dat het zo lang heeft moeten duren: “We zitten in deze coronaperiode niet te wachten op een rechtszaak en lange gesprekken met het ministerie van VWS.”

Kroon tekende met de collega’s van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland (Tiel), Rijnstate (Arnhem), Isala (Zwolle), Slingeland (Doetinchem) en CWZ (Nijmegen) in oktober bezwaar aan tegen een berekening van VWS van hun IC-bedden. Het ministerie becijferde negentien IC-bedden te weinig, waardoor deze ziekenhuizen in totaal 20 à 25 miljoen euro zouden mislopen.

Zorginhoudelijk

Financieel is het probleem opgelost, maar Kroon had liever zijn tijd aan zorginhoudelijke taken besteed. Dat geldt ook voor de bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Rivierenland, Marc Hendriks: “We hebben er enigszins vrede mee hoe het is gegaan. VWS berekende in Tiel twee IC-bedden te weinig, zodat Rivierenland veel geld tekort kwam.”

Tweede Kamer

In het akkoord staat dat VWS de uitbreidingskosten van de IC-bedden toch betaalt. De overeenkomst geldt voor de tweede helft van 2020 en voor 2021 en 2022. Hiermee voorkomt VWS een rechtszaak: de ziekenhuizen waren in januari al een rechtsprocedure begonnen, omdat gesprekken eind vorig jaar niets opleverden.

Ze schortten de behandeling op nadat minister Van Ark bereid was opnieuw te praten. VWS wil niet inhoudelijk reageren op de overeenkomst. Een woordvoerder laat weten dat de Tweede Kamer “binnenkort” over de getroffen regeling wordt ingelicht.

Houding ‘zuur’

Eerder noemde bestuurder Arjen Hakbijl van ziekenhuis Gelderse Vallei de houding van VWS ‘zuur’: “Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen om het aantal IC-bedden uit te breiden. We vragen verpleegkundigen soms twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben. We kwamen er niet uit.”

Bij Gelderse Vallei wilde VWS vier IC-bedden voor coronazorg niet vergoeden. Dat was inclusief onder meer de beschikbaarheidsvergoeding, bijbehorende apparatuur en verpleegkundigen. Vanwege de financiële impact besloten de ziekenhuizen in januari de rechtszaak aan te spannen tegen Van Ark. Die is nu ingetrokken.