Akkoord IC-kosten ziekenhuizen: VWS voorkomt rechtszaak

Zeven ziekenhuizen hebben na drie maanden onderhandelen een akkoord bereikt over de vergoeding van miljoenen euro’s van het ministerie van VWS voor de uitbreiding van hun IC-capaciteit vanwege corona. Daarmee is een rechtszaak tegen minister Van Ark van de baan.

Dat zegt bestuurder Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis. Hij is woordvoerder van de ziekenhuizen die hierover een conflict hadden met VWS. De andere zes ziekenhuizen zijn Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel, Rijnstate in Arnhem, Isala in Zwolle, Slingeland in Doetinchem en CWZ in Nijmegen.

IC-personeel

De ziekenhuizen stelden dat minister Van Ark (VWS) de miljoenen euro’s aan kosten voor uitbreiding van IC’s vanwege corona niet wilde vergoeden. In totaal ging het om 20 à 25 miljoen euro. In het akkoord, dat voor elk van de ziekenhuizen verschilt, is overeengekomen dat VWS toch de kosten subsidieert. Het akkoord geldt voor de tweede helft van 2020, 2021 en 2022.

Rechtszaak

Met de overeenkomst heeft VWS een rechtszaak voorkomen. De ziekenhuizen waren in januari al een procedure begonnen nadat eerdere gesprekken niets opleverden. Ze schortten de behandeling van de rechtszaak op nadat Van Ark bereid was om opnieuw te praten. VWS laat weten dat de Tweede Kamer “binnenkort” wordt ingelicht over de getroffen regeling.

