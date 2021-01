Ziekenhuizen naar rechter omdat VWS IC-bedden niet betaalt

Het gaat om Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel, Rijnstate in Arnhem, Deventer Ziekenhuis, Isala in Zwolle, Slingeland in Doetinchem en CWZ in Nijmegen. Die hebben op verzoek van de minister in augustus vorig jaar het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid vanwege extra coronacapaciteit, maar zeggen daar geen dekkende vergoeding voor te krijgen. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei zou dat een verliespost zijn van 3,5 miljoen euro, voor de andere ziekenhuizen gaat het ook om miljoenen euro’s.

Foute berekeningen

Volgens de advocaat van de zeven ziekenhuizen, Annechien Beijering van advocatenkantoor Nysingh, eisen de ziekenhuizen in totaal een bedrag van 20 à 25 miljoen euro. Volgens haar heeft VWS afgelopen zomer fouten gemaakt in de berekeningen van de bestaande IC-capaciteit bij een deel van de ziekenhuizen en daardoor een verkeerde wens geformuleerd voor de extra IC-bedden. “Het ministerie kwam daar in oktober achter, maar toen hadden de ziekenhuizen de kosten al grotendeels gemaakt”, aldus Beijering.

Bij Ziekenhuis Rivierenland gaat het om twee IC-bedden, waarvoor VWS geen vergoeding geeft. “We kregen afgelopen zomer van het ministerie te horen: ‘Maak wat je maken kunt’, als het ging om meer IC-capaciteit”, aldus bestuursvoorzitter Marc Hendriks. “Maar later hoorden we van een andere afdeling bij VWS dat we niet in aanmerking zouden komen voor onze uitbreiding van het aantal IC-bedden van zes naar acht.” Hendriks schat de schade op ongeveer 2,5 miljoen euro.

Vervolgstappen

Volgens onbevestigde berichten hebben meer ziekenhuizen een probleem met VWS, maar die hebben nog niet besloten welke vervolgstappen ze nemen. Het plan is om de kwestie voor te leggen aan de bestuursrechtbanken in Arnhem en Zwolle. Mogelijk worden beide rechtszaken samengevoegd. De zeven ziekenhuizen en Beijering achten de kans groot dat minister Van Ark al deze maand voor de rechter moet komen.

De ziekenhuizen zijn een bestuursrechtelijke procedure begonnen tegen de subsidiebeschikking van VWS. In een tweede procedure ageren de ziekenhuizen individueel tegen VWS om de subsidiebeschikking, aldus Beijering.

Niet wachten

Gelderse Vallei noemt het ‘zuur’ dat de minister aan de ene kant de ziekenhuizen vraagt de IC’s maximaal uit te breiden, maar niet bereid is daar een vergoeding tegenover te stellen, zegt bestuurder Arjen Hakbijl: “We praten al maanden met VWS, maar we kwamen er niet uit.” Voor sommige ziekenhuizen is de impact zo groot, dat ze niet verder konden wachten en besloten een rechtszaak aan te spannen.

Hakbijl: “Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden. We vragen verpleegkundigen soms twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben.” In een brief van 5 augustus die VWS stuurde is volgens Hakbijl afgesproken dat alle extra IC-kosten in verband met corona zouden worden betaald.

Bij Gelderse Vallei gaat het om 4 IC-bedden voor coronazorg die niet worden vergoed door VWS. Dat is inclusief onder meer de beschikbaarheidsvergoeding, de bijbehorende apparatuur en verpleegkundigen.

Kritiek Tweede Kamer

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet. “Dat kan toch alleen met een VVD-minister?” vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af. Hij wil van Van Ark weten wat ze hieraan gaat doen. “Fix het,” zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver tijdens het coronadebat vandaag. Ieder IC-bed moet volgens hem vergoed worden, en de rechtsgang gestopt. Het kabinet moet een signaal afgeven dat het achter de zorg staat. “Dat kan door de portemonnee te trekken.”

Fractievoorzitter Pieter Heerma (CDA) sluit zich aan bij de kritiek. Hij wil wil van het kabinet een garantie dat de kwestie geen invloed zal hebben op IC-capaciteit. “Juist in deze tijd van crisis voor de rechter staan over wie de rekening moet betalen, is wel pijnlijk.”