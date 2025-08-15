Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Jansen roept vrouwen op: doe ondanks hack mee aan onderzoek

,

Demissionair minister van Volksgezondheid Daniëlle Jansen roept vrouwen op om mee te blijven doen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, ondanks het grote datalek bij Clinical Diagnostics in Rijswijk.

“Het gaat om de eigen gezondheid van vrouwen, dus doe toch mee aan het bevolkingsonderzoek”, meldt het ANP.

Bij een hack bij het laboratorium Clinical Diagnostics zijn de persoonlijke gegevens van veel vrouwen die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker buitgemaakt. De NSC-minister zei dat er voor zover bekend geen andere laboratoria zijn gehackt. “Maar ik kan een hack nooit uitsluiten.”

Het gehackte laboratorium wordt voorlopig niet meer gebruikt en bij andere laboratoria wordt gekeken of de veiligheid wel op orde is.

Voor Jansen ligt de focus nu op het achterhalen hoe het zo fout heeft kunnen gaan. “Daarvoor overleg ik met de staatssecretaris van Digitalisering en de minister van Justitie.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:55 Jansen roept vrouwen op: doe ondanks hack mee aan onderzoek
14 aug 2025 Zorgsector onvoldoende voorbereid op klimaatverandering
14 aug 2025 Rode Kruis helpt campinggasten Renesse
13 aug 2025 Voorlopig nog geen toename aantal gevallen mazelen
13 aug 2025 Clinical Diagnostics betaalde losgeld na hack

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties