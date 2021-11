Jasper ten Dam nieuwe bestuursvoorzitter iHub

Ten Dam zit reeds twee jaar in de raad van bestuur van iHub. iHub verzorgt jeugdzorg, jeugd-ggz en speciaal onderwijs. Die combinatie tussen zorg en onderwijs is uniek. Ten Dam: “In onze zorgtrajecten stellen wij onderwijs altijd centraal. Want met de vaardigheden die kinderen en jongeren op school leren, kunnen zij zelf regie nemen over hun leven. We ondersteunen aantoonbaar de veerkracht van deze doelgroep met als uitgangspunt de jeugdige en zijn relaties, autonomie en competenties.”

Kwetsbare gezinnen

Van Domburgh wordt het tweede lid van het tweehoofdig bestuur: “Als lid van de beweging StroomOP en mede-auteur van het actieplan Best passende zorg, zie ik dat we de komende jaren in Nederland voor een enorme uitdaging staan om het samen steeds beter te doen voor de meest kwetsbare gezinnen in Nederland en tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen dat deze gezinnen onze steun nodig hebben. Daar zijn we volop mee bezig en daarin zetten we mooie stappen. We leren iedere dag en dat vraagt het uiterste van onze medewerkers in zorg en in het onderwijs. Ik kijk ernaar uit de komende jaren hierin met elkaar steeds verder te komen vanuit trots op waar we staan en ambitie over waar we heen willen.”