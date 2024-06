JBZ start pilot tegen versnipperde poliklinische zorg

Steeds meer patiënten hebben verschillende aandoeningen die met elkaar samenhangen of elkaar beïnvloeden. Dat maakt de behandeling vaak complex. “De betrokken specialismen richten zich meestal op één specifieke aandoening waardoor er vaak sprake is van versnipperde zorg”, aldus het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Vast aanspreekpunt

Om die versnippering tegen te gaan, is het JBZ een pilot op de polikliniek gestart. In het team cardiometabole aandoeningen worden patiënten met meerdere acute en chronische aandoeningen door verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants beoordeeld.

In plaats van afzonderlijke bezoeken aan verschillende zorgverleners, heeft de patiënt voortaan één aanspreekpunt. De verpleegkundig specialist of physician asisstant is meestal het vaste gezicht en bewaakt met de patiënt het overzicht. Achter dit aanspreekpunt werkt een team aan zorgverleners samen aan één gecoördineerde behandeling, die wekelijks wordt besproken in het behandelteamoverleg. Door deze werkwijze krijgen patiënten één persoonlijk behandelvoorstel en hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Pilot

Het ziekenhuis uit Den Bosch verwacht dat deze nieuwe werkwijze onder meer leidt tot een hogere patiënttevredenheid, minder poliklinische bezoeken, lagere zorgkosten en meer werkplezier voor medewerkers. Om dit te kunnen onderbouwen, wordt wetenschappelijk onderzoek voor opgezet. De verwachtingen zijn gestoeld op eerder opgedane ervaringen in het ziekenhuis met een soortgelijke samenwerking op de verpleegafdeling.

Vooralsnog kunnen patiënten alleen door andere specialismen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis naar het team cardiometabole aandoeningen worden verwezen. Er wordt gesproken met huisartsen om straks ook naar het team te verwijzen en deze zorg aan te laten sluiten op de zorg in de huisartsenpraktijk De pilot wordt in december geëvalueerd en dan wordt bepaald wat het vervolg is. Wanneer de pilot succesvol blijkt, wordt deze zorg ook uitgewerkt voor andere poliklinische patiëntengroepen.