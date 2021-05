Jessica Wesselius nieuw bestuurslid van HVO-Querido

Arkin

Jessica Wesselius is sinds 2017 directeur Behandelzaken bij Mentrum (Arkin). In het verleden vervulde zij meerdere zorgdirectiefuncties, onder meer bij Arkin: Mentrum en Inforsa, NIFP en de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel.

Twee bestuurders

De raad van toezicht is verheugd om met Jessica Wesseling de raad van bestuur van HVO-Querido weer voltallig in te vullen. Samen met voorzitter Douwe van Riet vormt zij straks de raad van bestuur die hiermee compleet en qua aandachtsgebieden complementair is.

HVO-Querido

HVO-Querido heeft in Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp en Diemen lange historie op het gebied van de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Mensen die dakloos zijn, mensen met een verslaving, mensen met psychische problemen of combinaties daarvan, maar ook mensen die ongedocumenteerd zijn, sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel kunnen een beroep op HVO-Querido doen. De zorg voor deze mensen en specifiek in het beschermd wonen is mede door de ambulantisering van de ggz sterk in ontwikkeling. HVO-Querido wil in die ontwikkelingen voorop blijven lopen. Jessica Wesselius brengt een schat aan kennis en kunde op dit zorggebied mee.