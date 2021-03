‘Jeugd-ggz aantrekkelijk concept voor investeerders’

Durfinvesteerders zien brood in hulpverlening aan tieners en jongeren met lichte psychische klachten. De markt hiervoor is zo lucratief dat een Franse investeringsmaatschappij, Apax Partners, recent de grootste Nederlandse keten voor jeugd-ggz Mentaal Beter heeft gekocht, meldt NRC. Zij bieden gesprekken met professionals aan bij psychische problemen, die worden vergoed door gemeenten en boven de 18 jaar door zorgverzekeraars.

60 miljoen

Mentaal Beter heeft 120 vestigingen en behandelt volgens hun website “mensen met lichte tot matige klachten, zoals depressie, angst, trauma, ADHD en matige persoonlijkheidsstoornissen.” Het bedrijf zet jaarlijks 60 miljoen euro om, waarvan de helft bestaat uit inkomsten die onder de Jeugdwet vallen. Volgens directeur Martin de Heer loopt Mentaal Beter voorop in hoe het zorg aanbiedt – ook via computers en beeldbellen. Dat is volgens hem een aantrekkelijk concept voor investeerders.

Lichte klachten

De overname van een ggz-aanbieder door een buitenlandse investeringsmaatschappij past in een trend die de Algemene Rekenkamer vorig jaar signaleerde: met patiënten met lichte klachten is financiële winst te behalen en met ernstige patiënten niet. (ANP)