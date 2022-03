Jeugdbescherming in Noord-Holland/Amsterdam nog steeds niet op orde

De regio wordt als sinds 2019 scherp in de gaten gehouden door de inspecties. Over Noord-Holland/Amsterdam schrijft de inspectie dat ‘alle inzet nog steeds niet heeft geleid tot tijdige passende hulp voor de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Er is ook nog geen gezamenlijke aanpak die op korte termijn leidt tot passende hulp voor deze kinderen.’ Daarom wordt deze regio nog eens zes maanden intensief gevolgd door de inspecties.

Rijnmond en Zuid West

Het verscherpt toezicht in de regio’s Rijnmond en Zuid West is wel beëindigd. De derde regio die onder toezicht stond afgelopen half jaar, jeugdbeschermingsregio Brabant, heeft “nog meer tijd nodig om conclusies over het vervolg te trekken”. Zij rapporteren hier later over.

Jeugdbescherming

De inspecties constateren al heel lang dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat kinderen en jongeren in onveilige situaties niet snel genoeg de juiste hulp krijgen.

Verscherpt toezicht

In de zomer van 2021 stelden de inspecties vier regio’s onder verscherpt toezicht: Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West. Nu, zes maanden later, zijn Rijnmond en Zuid West “tot een aanpak gekomen die op termijn kan leiden tot genoeg en goed passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel”.

Overige regio’s

Deze zomer hadden de regio’s Gelderland, Groningen & Drenthe, Limburg, Utrecht & Flevoland en Zeeland jeugdbescherming nog niet op orde, maar de inspecties verwachtten dat ze dat ‘op korte termijn’ wel geregeld zouden hebben. Over deze regio’s zullen ze binnenkort apart verslag doen.