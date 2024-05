Jeugdhulp Friesland stelt nieuwe bestuurders aan

Marjolein Bolt werkte onder meer als bestuurder bij Amerpoort, Trajectum en S&L Zorg en in diverse directiefuncties bij Kentalis en Accare. Zij was jarenlang bestuurslid van de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN). Daarnaast is zij toezichthouder bij Tactus Verslavingszorg. Op maandag 6 mei gaat zij aan de slag als bestuursvoorzitter bij Jeugdhulp Friesland. Zij volgt Hans du Prie op, die sinds het vertrek van Johan Krul interim-bestuurder is.

Continuïteitsplan

Dytmer Hettinga start 12 augustus als bestuurder bij Jeugdhulp Friesland. Hij begon zijn carrière als groepsleider en later als orthopedagoog bij Jeugdzorg Friesland, een voorganger van Jeugdhulp Friesland. Daarna werkte hij als manager in de zorg; onder meer als sectormanager bij Tjallingahiem en Reik, nu Alliade. Momenteel werkt hij als regiodirecteur Noord-Oost Nederland bij ’s Heeren Loo.

De twee nieuwe bestuurders gaan de zorgportefeuille integraal aansturen. De overige portefeuilles worden verdeeld. Het kersverse bestuur heeft de opdracht om de organisatie naar duurzaam herstel te leiden. Voor de uitvoering van het continuïteitsplan werkt de jeugdhulpverlener samen met een externe regievoerder en de Friese gemeenten. “Het betekent een stap naar een toekomst zonder gesloten jeugdzorg in de vorm die we nu kennen en uiterlijk in 2030 moet stoppen en met een duurzaam gezonde bedrijfsvoering”, aldus Jeugdhulp Friesland. Interim-bestuurder Du Prie blijft voor bepaalde tijd verbonden voor de overdracht.