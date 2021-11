‘Jeugdzorgorganisaties maken te hoge winsten’

Interessant voor u

Fusie tussen organisaties palliatieve zorg

Het Academisch Hospice Demeter in De Bilt fuseert per 1 januari met zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht. Met de samenwerking kunnen zorgprofessionals en zorgpartners in de regio makkelijker beschikken over een hoogspecialistisch palliatief netwerk.