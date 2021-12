Johan Rijneveld nieuwe directeur Regulering bij NZa

De NZa stelt Johan Rijneveld aan als directeur Regulering. Hij is op dit moment manager Tweedelijns Somatische Zorg bij de NZa. Per 1 januari neemt hij de taken van Josefien Kursten over, die door het UMC Utrecht is benoemd tot lid van de raad van bestuur.

“Met Rijneveld versterken wij ons managementteam met een deskundige en gedreven directeur”, aldus bestuursvoorzitter Marian Kaljouw. “Het is heel mooi dat we intern een geschikte kandidaat hebben gevonden. Ik heb er alle vertrouwen dat we met zijn expertise de volgende stappen kunnen zetten in de gewenste beweging richting passende zorg.”

Financieel management

Rijneveld is opgeleid tot bedrijfskundige en gespecialiseerd in financieel management. Hij werkte vanaf 2004 als consultant bij adviesbureau PwC aan diverse adviesvraagstukken. In 2010 maakte hij de overstap naar de NZa. Als financieel econoom richtte hij zich op de regulering en bekostiging van de langdurige zorg en de eerstelijnszorg. Sinds 2015 vervulde hij verschillende managementfuncties bij de NZa. Sinds 2019 is Rijneveld ook plaatsvervangend directeur Regulering.