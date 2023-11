Judith Poulus nieuwe bestuurder Zorggroep Charim

Dit meldt de raad van toezicht na een zorgvuldige selectieprocedure.

Judith Poulus

Poulus heeft brede ervaring in de zorg. De afgelopen jaren was zij bij Zorggroep Charim werkzaam als directeur zorg. Met het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ gaf zij leiding aan de omslag naar een cultuur van continue verbeteren van de kwaliteit van zorg. Eerder had ze senior managementfuncties in diverse zorgorganisaties in de ouderenzorg en thuiszorg.

Uitvoering geven aan haar visie op passende zorg voor cliënten op een werkomgeving waarin professionals hun vak optimaal kunnen uitvoeren, lopen als een rode draad door haar carrière.

Nieuwe koers

Zorggroep Charim heeft een nieuwe koers ingezet die ervoor moet zorgen dat ouderen ook in de toekomst een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg. Professionals zoeken daarin samen met de client, diens naasten, het netwerk en vrijwilligers naar dat wat passend en van betekenis is, zowel in de woonzorglocaties van Zorggroep Charim als in de wijken daar omheen.