Marjolijne Lewis nieuwe bestuurder bij HWW Zorg

Marjolijne Lewis treedt per 1 juni aan als nieuwe bestuurder van HWW Zorg. Zij volgt daarmee Olav Eerkes op.

Lewis is op dit moment bestuurder bij Gemiva, een organisatie voor gehandicaptenzorg in Gouda.

Loopbaan

Zij begon haar loopbaan in het onderwijs en in 2002 werd zij wethouder in Spijkenisse. Eerder was zij ook bestuurder bij MEE Rotterdam Rijnmond en S&L Zorg.

“We zijn heel blij met de komst van Marjolijne”, aldus Monique Verdier, voorzitter raad van toezicht. “Ze is een ervaren bestuurder, maar belangrijker nog, ze past als mens heel goed bij HWW zorg: ze is open, betrokken en verbindend. We heten haar dan ook van harte welkom.”