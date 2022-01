Jules de Vet aangesteld als interim-bestuurder LUMC

Op 1 februari 2022 vertrekt Kim Smit, lid raad van bestuur (rvb) met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering, uit het LUMC. In het kader van het selectieve aannamebeleid heeft de raad van toezicht (rvt) van het LUMC een interim-bestuurder aangesteld. Jules de Vet start half januari en neemt een groot deel van de portefeuille van Smit over.

Voortgang op de belangrijke dossiers Financiën, IT&DI en bedrijfsvoering vanuit een financiële bestuurder is essentieel voor het LUMC. Om een zorgvuldig proces te kunnen doorlopen om in de opvolging van Smit te voorzien, heeft de rvt ervoor gekozen om Jules de Vet te benoemen tot interim-lid tot de definitieve opvolging van Smit bekend is.

Jules de Vet

Jules de Vet start half januari en neemt een groot deel van de portefeuille van Smit over, waaronder Financiën, IT&DI, Bouwzaken en het Facilitair Bedrijf. De overige taken van Kim Smit worden tijdelijk verdeeld over de andere leden van de rvb.

Interim-bestuurder

De Vet heeft ruime ervaring als interim-bestuurder in de zorg. Hij was onder andere interim bestuurder bij het Dijklander en het Ijsselland ziekenhuis.