Medische staf Bernhoven voegt Physician Assistant (PA) toe aan bestuur

“Door een PA een bestuurlijke rol te geven, maakt de VMS duidelijk dat de kennis en ervaring van verschillende zorgprofessionals telt”, laat de organisatie weten. “Die brede inbreng helpt om besluiten te nemen die nog beter aansluiten op de dagelijkse zorg voor patiënten. Het past ook bij de manier waarop binnen Bernhoven wordt gewerkt: vanuit openheid, gelijkwaardigheid en samen verantwoordelijkheid dragen.”
Het VMS-bestuur van Bernhoven benoemde eind vorig jaar haar nieuwe bestuur. Dit bestuur is in januari 2026 met haar werkzaamheden gestart.