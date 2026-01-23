Medische staf Bernhoven voegt Physician Assistant (PA) toe aan bestuur

Elle van Dijk – van Oort is sinds 1 januari 2026 bestuurslid van de Vereniging Medische Staf (VMS) van Bernhoven. Zij is daarmee de eerste Physician Assistant in Nederland die toetreedt tot een medisch stafbestuur van een ziekenhuis, aldus Bernhoven.

“Door een PA een bestuurlijke rol te geven, maakt de VMS duidelijk dat de kennis en ervaring van verschillende zorgprofessionals telt”, laat de organisatie weten. “Die brede inbreng helpt om besluiten te nemen die nog beter aansluiten op de dagelijkse zorg voor patiënten. Het past ook bij de manier waarop binnen Bernhoven wordt gewerkt: vanuit openheid, gelijkwaardigheid en samen verantwoordelijkheid dragen.”

Het VMS-bestuur van Bernhoven benoemde eind vorig jaar haar nieuwe bestuur. Dit bestuur is in januari 2026 met haar werkzaamheden gestart.