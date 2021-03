Kabinet: 28,5 miljoen voor onderzoek naar vermoeidheidsziekte ME

Het demissionaire kabinet stelt 28,5 miljoen euro beschikbaar voor verder onderzoek naar het chronische vermoeidheidssyndroom ME/CVS. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de organisatie ZonMw opdracht heeft gegeven dit onderzoeksprogramma uit te voeren, over een periode van tien jaar. De eerste onderzoeken zullen begin 2022 van start gaan.

ME/CVS is een “ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt”, schreef de Gezondheidsraad eerder.

Geen wetenschappelijk inzicht

Volgens Van Ark is er over het ontstaan van de ziekte en de behandeling ervan nog geen algemeen gedragen wetenschappelijk inzicht. In Nederland is er nog weinig onderzoek naar gedaan. ZonMw is een organisatie die innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg financiert.

Draagvlak

De minister vindt het belangrijk dat de onderzoeksagenda een “breed draagvlak” kent gedurende de hele looptijd van het programma. “Over ME/CVS heersen grote verschillen van mening en de relaties tussen partijen is soms gespannen. Ik zal ZonMw daarom vragen om ervoor te zorgen dat de verschillende wetenschappelijke visies en disciplines in de programmacommissie vertegenwoordigd zijn zodat de verschillende stromingen aan bod komen.” (ANP)