Kabinet biedt eind augustus excuses aan voor gesloten jeugdzorg

Het kabinet biedt op 29 augustus excuses aan aan mensen die met misstanden in de gesloten jeugdzorg te maken hebben gehad. Het gaat dan onder meer om langdurige isolatie, mishandeling, vernedering en misbruik.

Het gaat ook om jongeren die in een justitiële inrichting hebben gezeten zonder veroordeling en om de zogeheten ZIKOS: Zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie. Twee zorginstellingen boden in juni al excuses aan voor de misstanden. Meerdere afdelingen zijn inmiddels gesloten.

Hersteltraject

Minister Mirjam Sterk (Jeugd, CDA) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de excuses zullen zijn namens haar ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland.

Ook komt er een zogeheten hersteltraject. Voor de komende vier jaar is daar 12 miljoen euro voor uitgetrokken. Veel jongeren kampen nog met de psychische gevolgen van de misstanden in de jeugdzorg. (ANP)