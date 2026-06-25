Kort geding over jeugdzorg Lelystad definitief van de baan

De betrokken partijen hebben de afgelopen maanden nieuwe werkafspraken gemaakt en geëvalueerd, waardoor het vertrouwen in de onderlinge samenwerking is hersteld.

Achterstanden

SAVE Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting lagen al langere tijd in de clinch met de gemeente en de lokale uitvoeringsorganisatie Jeugd Lelystad (JEL). Volgens de jeugdbeschermers liepen de achterstanden bij het afgeven van jeugdhulpbeschikkingen dusdanig op, dat kinderen en gezinnen niet altijd tijdig de benodigde hulp kregen. De organisaties dreigden daarom met een rechtszaak, nadat de gemeente eerdere afspraken uit een eerdere juridische procedure in 2025 niet zou zijn nagekomen.

In maart werd de gang naar de rechter al tijdelijk opgeschort. De gemeente kreeg destijds drie weken extra de tijd om de toenmalige achterstanden, die bestonden uit tientallen wachtende zaken, weg te werken.

Inmiddels is het conflict opgelost. Paul Janssen, bestuursvoorzitter van SAVE Jeugdbescherming, laat weten dat er weer voldoende vertrouwen is dat de noodzakelijke jeugdzorg hersteld kan worden. De vernieuwde afspraken bieden volgens de organisaties een stevige basis om de jeugdhulp in Lelystad zonder verdere tussenkomst van de rechter weer op te bouwen.