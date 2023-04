Kabinet wil dit jaar 15.000 euro geven aan zorgmedewerkers met long covid

Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor covid-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-covidklachten al twee jaar ziek zijn en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen financiële steun krijgen. Het kabinet heeft op voordracht van minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport besloten dat deze groep in aanmerking komt voor een bedrag van 15.000 euro per persoon.

Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in september 2023 open te stellen, zodat het toegekende bedrag voor het eind van het jaar kan worden uitgekeerd.

“Medewerkers in de zorg hebben tijdens de eerste golf onder hoge druk en in onzekere omstandigheden intensief voor cvid-patiënten gezorgd”, aldus minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport. “Sommigen van hen zijn toentertijd zelf ook besmet geraakt. Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven. Deze groep willen we ondersteunen.”

Vakbonden en Kamerleden

Al langer riepen vakbonden en Kamerleden om een plan om zorgmedewerkers die langdurig ziek zijn geworden door een coronabesmetting, te ondersteunen. CNV dreigde eerder met een juridische procedure om een compensatieregeling erdoor te krijgen.

Eind vorig jaar werd al aangekondigd dat Helder dacht aan een dergelijke compensatie, maar zij wilde toen ook weten wat de Raad van State ervan vond. Die vond dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade als gevolg van ziekte opgelopen tijdens het werk. De vakbonden reageerden in september verbolgen dat Helder wilde wachten op het oordeel van de raad.