Kabinet slaat plank mis als het gaat om gehandicapten, stelt VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt dat het kabinet in de troonrede en de miljoenennota “de plank misslaat”. Er is volgens de organisatie nauwelijks aandacht voor de ruim twee miljoen mensen met een beperking en de stappen die nodig zijn om hen betekenisvol te laten meedoen in de samenleving.

De vereniging wijst erop dat de Verenigde Naties onlangs nog opriepen tot meer concrete mogelijkheden om dat laatste te bereiken. “We lezen hier in de kabinetsplannen vrijwel niets over. Dat is een klap in het gezicht”, aldus VGN-directeur Theo van Uum. “Twee miljoen mensen met een beperking nog langer negeren is uit den boze…”

Broodje smeren

De VGN is ook gepikeerd over een passage over de arbeidsmarktproblemen in de zorg, waarin wordt gesproken over zorghulpen die een broodje smeren voor mensen die dat vanwege een handicap zelf niet kunnen. “Deze denigrerende opmerking toont aan dat het kabinet te weinig weet van de alledaagse praktijk in onze sector”, zegt Van Uum, die ook erg ongelukkig is met onder meer tariefkortingen op de zorg en op de vergoeding van huisvestingskosten. (ANP)