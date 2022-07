Kabinet steekt 138 miljoen euro in gehandicaptenzorg

Het kabinet maakt 138 miljoen euro beschikbaar voor de gehandicaptenzorg. Het geld is bedoeld voor onder meer gespecialiseerde cliëntondersteuning en zorginnovatie en -technologie. Dit staat in de plannen die minister Conny Helder voor Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor gespecialiseerde cliëntondersteuning is 83 miljoen euro beschikbaar. Afgelopen jaren kregen 450 mensen met een beperking en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning, aangeboden vanuit 5 pilots van het programma Volwaardig Leven. In 2026 kunnen uiteindelijk ongeveer 3.000 gezinnen en hun naasten ondersteuning krijgen.

Technologie

Om zorginnovatie en -technologie te stimuleren is 20 miljoen euro beschikbaar van 2023 tot 2027. et dit geld worden onder meer vijf organisaties ondersteund bij het opschalen van technologie in de gehele organisatie en 25 organisaties begeleid bij het implementeren van een bewezen technologische innovatie in hun organisatie.

Personeelstekorten

Voor personeelstekorten is 4 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt gebruikt voor een regionale samenwerkingsaanpak tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en regionale werkgeversorganisaties. Met deze aanpak worden zorgaanbieders gestimuleerd om regionaal samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van stages, aanbieden van combicontracten in gehandicaptenzorg en GGZ, uitwisselen van kennis- en expertise en het aantrekkelijk maken van de sector voor studenten.