Kabinet trekt 150 miljoen uit voor opleidingsakkoord vvt

Het kabinet stelt incidenteel drie keer 50 miljoen euro beschikbaar om via een opleidingsakkoord een impuls te geven aan scholing en ontwikkeling in de vvt. Voor het ‘herstel en medezeggenschap’ van zorgmedewerkers komt eenmalig 10 miljoen beschikbaar. Dat schrijft minister Helder in een brief naar de Tweede Kamer .

Het opleidingsakkoord vvt moet bijdragen aan meer waardering voor medewerkers in deze sector door meer ruimte en mogelijkheden te bieden voor ontwikkeling.

In de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg staat de ruimte voor scholing en ontwikkeling onder druk. De covid-19-pandemie heeft dit versterkt, terwijl het blijven leren en ontwikkelen heel belangrijk is. De komende maanden gaat minister Helder van VWS met de sector praten over de vorm en inhoud van dit akkoord over de besteding van de middelen. Zowel werkgevers- en werknemersorganisaties, als opleiders en medewerkers kunnen deelnemen aan de gesprekken. Voor de zomer wil minister Helder de Kamer nader informeren.

Medezeggenschap

Er is een aantal beleidsinitiatieven om zeggenschap voor zorgmedewerkers te versterken. Om te beginnen stelt het kabinet 10 miljoen euro beschikbaar voor herstel en zeggenschap van zorgmedewerkers. Voor de langere termijn zijn de beroepsvereniging V&VN en de werkgeversorganisaties bezig met sectorspecifieke werkagenda’s zeggenschap. ‘Met het oog op het behoud van zorgmedewerkers is het ook van belang dat die zeggenschap daadwerkelijk wordt ervaren door de beroepsgroep zelf’, zo stelt de minister. Het advies van de Chief Nursing Officer (CNO) van het ministerie VWS uit december 2021 zal de komende periode nader invulling krijgen in samenspraak met het zorgveld. Binnenkort wordt ook een CNO-advies over cultuuromslagen in relatie tot zeggenschap verwacht.

Zorgwerk aantrekkelijker maken

Het aantal mensen dat kiest voor een opleiding of baan in zorg en welzijn is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar niet genoeg om mee te groeien met de toenemende vraag naar zorg. Minister Helder wil daarom meer ruimte geven aan innovatieve werkvormen waarmee de zorg efficiënter is te organiseren. Goed werkgeverschap vindt zij cruciaal bij het creëren van werkplezier en het behoud van personeel voor de zorg. Daarom zegt ze nu al dat ook op dit terrein de vrijblijvendheid voorbij is. Een brief hierover aan de Kamer is in aantocht.